Спрос на новые автомобили упал в восьми регионах России

Вчера, 20:30

Отечественные аналитики исследовали авторынок России по итогам 11 месяцев нынешнего года. Выяснилось, что общероссийский спрос на легковой транспорт имеет положительный тренд в 15,3% в годовом сравнении. При этом авторынки восьми регионов страны имеют отрицательные показатели продаж.

Самой "провальной" областью в России по итогам 11 месяцев текущего года оказалась Магаданская. Спрос на новые автомобили в регионе просел на 19% в годовом сравнении. В Чечне продажи автомобилей упали на 16%. Примерно по 10% спроса на новый транспорт потерялиИнгушетия, Чукотка и Кабардино-Балкария.

Авторынок Ненецкого автономного округа сократился на 6% в годовом сравнении. Жители Дагестана стали на 5% реже покупать новые машины. Авторынок Камчатки потерял 2% продаж.

Так или иначе, эксперты констатируют в России благоприятную обстановку на авторынке. По их мнению, в следующем году продажи легкового транспорта в стране должны вырасти не менее чем на 2-3%.