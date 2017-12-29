Новое поколение седана Lifan Solano в России теперь доступно с обновленным двигателем

Вчера, 20:00

Китайская автокомпания Lifan решила расширить комплектации нового поколения Solano. В России теперь предлагают седан с обновленным 1,8-литровым бензиновым двигателем, который генерирует до 133 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии к новому 133-сильному двигателю будут предлагать «механику» на пять скоростей или вариатор. Стоит отметить, что мотор будет доступен только в комплектациях Комфорт или Лакшери.

Стоит напомнить, что впервые седан Lifan Solano появился в России больше года назад и был доступен только с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, который генерировал до 100 лошадиных сил. Недавно было представлено второе поколение авто, которое предлагают по цене от 675 тысяч рублей.

Базовая версия Lifan Solano получила светодиодные фары, две подушки безопасности и климат-контроль. Топовая версия оснащена системой подогрева передних сидений, парктрониками, сенсорной системой мультимедиа и камерой заднего вида.