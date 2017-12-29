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Ликсутов предложил убрать полмиллиона машин в борьбе с пробками в Москве

Вчера, 17:16

В Москве, чтобы решить проблему постоянных пробок, необходимо сократить автопарк на полмиллиона машин. С таким предложением в разговоре с журналистами выступил вице-мэр российской столицы, Максим Ликсутов.

Отвечая на транспортные вопросы представителей прессы, господин Ликсутов напомнил, что сейчас автопарк Москвы и Московской области состоит из 7,2 миллиона машин. Ежедневный трафик российского мегаполиса составляет порядка 3,6 миллиона автомобилей.

По словам Максима Ликсутова, комфортное дорожное движение в Москве возможно, но для этого автопарк столицы нужно сократить на 450-550 тысяч автомобилей. Вице-мэр пояснил, что в таком случае дороги города освободятся до августовского состояния. Господин Ликсутов добавил, что оптимальным числом ежедневного трафика для Москвы можно считать 3,05-3,1 миллиона транспортных средств. Именно такое количество машин может без проблем принять дорожная сеть столицы.


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