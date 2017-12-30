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500 такси в Астане с нового года перейдут на газ

Сегодня, 00:00

Около 500 такси в Астане с нового года будут переоборудованы для использования газа вместо бензина и дизельного топлива, что позволит улучшить экологическую обстановку в казахстанской столицы. Данная информация озвучена медиацентром акимата Астаны.

Городское управление пассажирского транспорта Астаны проинформировало, что на данный момент установке газобаллонного оборудования подверглись 150 автомобилей. Компания "Автогаз Трэйд" закупила 750 систем итальянской фирмы Landi Renzo.

В грядущем году этими системами для Астаны оборудуют по меньшей мере 500 автомобилей, работающих в такси. Кроме того, в Казахстане ожидается введение единой цветовой гаммы для номерных знаков на машинах извоза.


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