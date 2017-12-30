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Пикап Nissan Titan станет экономичнее за счет двигателя V6 от Frontier

Сегодня, 09:00

Японский автопроизводитель Nissan планирует сделать полноразмерный пикап Titan более экономичным. В результате модель оснастят двигателем V6 от Frontier, который расходует меньше топлива, чем актуальный мотор.

Чтобы пикап Nissan Titan расходовал меньше топлива, компания прекратит выпускать версии с восьмицилиндровым двигателем, заменив его на более экономичный мотор V6. Однако первый новую силовую установку опробует европейская модель Frontier, больше известная под названием Navara. А уже позднее её получит полноразмерный пикап.

На сегодняшний день пикап Nissan Titan выпускают с 5,6-литровым мотором V8, который вырабатывает до 390 «лошадей». На авторынке Америки стоимость автомобиля колеблется между 29 580 и 1 750 000 рублей. Nissan не раскрывает информации о технических особенностях новой силовой установки V6, кроме того, что она будет более экономной.


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