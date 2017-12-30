В Китае до 2020 года продлят льготы на электрокары и плагин-гибриды

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Власти Китайской Народной Республики продлили действие налоговых льгот, которые подразумевают скидку на электрокары и плагин-гибридные модели для конечных покупателей. Отмечается, что такое решение было принято после просьбы автопроизводителей стимулировать спрос на рынке.

Согласно данным китайских изданий, Министерство финансов КНР в минувшую среду, 27 декабря, был подписан указ о продлении действия льгот на покупку полностью электрических и плагин-гибридных автомобилей. Льготы также распространяются и на водородные автомобили, которые только набирают популярность в КНР.

Отметим, что изначально действие льгот планировалось прекратить 31 декабря 2019 года, однако теперь китайские клиенты могут рассчитывать на скидки до 31 декабря 2020 года.

Примечательно, что не так давно представители крупнейших мировых автобрендов обратились к властям Поднебесной с просьбой продлить действие льгот, так как изначального срока было недостаточно для популяризации «зелёного» транспорта.

В 2017 году продажи автомобилей на рынке КНР показали некоторый спад, но при этом спрос на электрифицированный транспорт остался на стабильно высоком уровне. За 11 месяцев 2017 года спрос на электрокары и гибриды увеличился на 51,4%.