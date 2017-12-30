В сети появились первые фото салона нового кроссовера BYD Tang

Вчера, 20:00

Недавно китайская автомобилестроительная компания BYD представила дизайн нового компактного кроссовера Tang. В сети появились первые снимки салона новинки.

Согласно полученным снимкам китайский кроссовер BYD Tang получил футуристическое исполнение в салоне, приборная панель приобрела абсолютно цифровое исполнение. А управление информационно-развлекательной системой теперь осуществляется с помощью сенсорного экрана.

Кроме того, особое вертикальное исполнение получили дефлекторы климат-контроля. Модель повторяет стилистику концепта Dynasty, который разработала в этом году.

BYD Tang имеет следующие габариты: длина – 4 870 мм, ширина – 1 940 мм, высота – 1 720 мм. Кроссовер оснастили гибридной силовой установкой: двухлитровый турбомотор и два электродвигателя суммарной мощностью 505 л. м. На авторынок Китая модель поступит уже в следующем году.