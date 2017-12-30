VistaNews.ru


Новый кроссовер Audi Q8 опять засняли на видео

Сегодня, 03:00

Немецкий люксовый производитель, входящий в структуру концерна Volkswagen, начал тест-драйв кросс-купе Audi Q8, который несколько раз проходил тесты на Нюрбургринге и дорогах РФ. В этот раз новинка попала в объективы на дорогах Индии во время испытаний.

Раньше появилась информация, что новое кросс-купе представили как концепт в начале 2017 года. Его премьера прошла в рамках мотор-шоу в Детройте.


Позже кроссовер презентовали на Женевском автосалоне. Моторная линейка серийного варианта исполнения машины пока покрыта тайной. Концепт получил гибридный силовой агрегат, в состав которого вошел 3-литровый двигатель и электромотор. Общая мощность составляет 449 л.с. Его приводит в действие 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Массовый выпуск Audi Q8 стартует в 2018 году, но его премьера ожидается в январе и марте будущего года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.