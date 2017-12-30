Новый кроссовер Audi Q8 опять засняли на видео

Сегодня, 03:00

Немецкий люксовый производитель, входящий в структуру концерна Volkswagen, начал тест-драйв кросс-купе Audi Q8, который несколько раз проходил тесты на Нюрбургринге и дорогах РФ. В этот раз новинка попала в объективы на дорогах Индии во время испытаний.

Раньше появилась информация, что новое кросс-купе представили как концепт в начале 2017 года. Его премьера прошла в рамках мотор-шоу в Детройте.



Позже кроссовер презентовали на Женевском автосалоне. Моторная линейка серийного варианта исполнения машины пока покрыта тайной. Концепт получил гибридный силовой агрегат, в состав которого вошел 3-литровый двигатель и электромотор. Общая мощность составляет 449 л.с. Его приводит в действие 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Массовый выпуск Audi Q8 стартует в 2018 году, но его премьера ожидается в январе и марте будущего года.