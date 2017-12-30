BMW рассматривает возможность старта производства в Подмосковье

Сегодня, 05:00

Баварская компания BMW Group рассматривает возможность локализации производства на территории Московской области, где бренду будут предложены особые условия работы. Об этом во время общения с прессой заявил Андрей Воробьёв, губернатор Московской области.

Андрей Воробьёв, глава администрации Московской области, во время общения с представителями прессы заявил, что уже в ближайшее время на территории Подмосковья может стартовать сборка автомобилей компании BMW Group. Чиновник отметил, что власти региона сформировали для баварского бренда особые условия работы и налогообложения и направили предложение на рассмотрение. Отмечается, что BMW пока не приняли решение.

Кроме того, господин Воробьёв предложил работу на особых условиях и для компании Subaru, которая пока также рассматривает предложение о целесообразности локализации производства в России.

Также губернатор Московской области отметил, что в 2018 году автомобильное производство станет значительным драйвером роста экономики региона. Напомним, что ранее немецкая компания Daimler начала строительство нового завода в Подмосковье – производственная площадка будет выпускать легковые автомобили бренда Mercedes-Benz. Сумма инвестиций в строительство новой производственной площадки составляет 300 000 000 евро.