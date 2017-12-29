Озвучены сроки появления обновленного Hyundai H-1 в России

Вчера, 21:00

Южнокорейский автогигант Hyundai озвучил сроки появления обновленного фургона Hyundai H-1 в России. Ожидается, что продажи машины в РФ начнутся в период с апреля до июня грядущего года. На других рынках, в том числе и на внутреннем, модель продается под названием Hyundai Grand Starex, и ее недавно рассекретили после рестайлинга.

В Россию обновленный фургон Hyundai H-1 приедет с видоизмененной радиаторной решеткой, иными бамперами, другой головной оптикой и пересмотренными задними фонарями. Автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию. В России также будет продаваться девятиместный Hyundai H-1 Urban, салон которого будет несколько отличаться от интерьера стандартного фургона. Для автомобиля предусмотрена мультимедийная установка с планшетным 8-дюймовым тачскрином. К слову, для Южной Кореи предусмотрен и 12-местный Hyundai H-1, а также грузопассажирский фургон на 3-5 человек.

Моторная гамма обновленного Hyundai H-1 не менялась: автомобиль оснащается дизельным 2,5-литровым агрегатом мощностью 140 л.с., а также газовым 2,4-литрвым LPi тягой 159 л.с. Для фургона Hyundai H-1 предусмотрены задний и полный привод.

Актуальный Hyundai H-1 предлагается в России с агрегатами 2,5 CRDi WGT и 2.5 CRDi VGT, работающими на дизельном топливе и выдающими тягу в 116 и 170 л.с. соответственно. Фургон доступен в РФ по цене от 1 969 000 рублей.