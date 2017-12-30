Автомобили Tesla переоснастят для русской зимы

Сегодня, 04:00

Американский производитель электрокаров Tesla стал готовить модели к условиям русской зимы. Чтобы увеличить эффективность батарей во время низких температур, электромобили оснащают системой предварительного нагрева аккумулятора.

Ранее Илон Маск укомплектовал Tesla Model 3 цепями противоскольжения, которые обеспечат отличное сцепление на заснеженных трассах. Поскольку спрос на продукцию компании в США стал падать, производитель переоснащает авто для новых клиентов. На данный момент спрос на электрокары Tesla стал расти в заснеженных странах, поэтому авто переоборудуют под климатические условия.

Так же как и производительность ДВС при низких температурах падает эффективность аккумуляторов: дольше заряжаются, выдают меньшую мощность, а также дальность хода становится меньше.

Специалисты Tesla оснастили авто предпусковым подогревом, чтобы максимально уменьшить влияние температур на аккумулятор. Инженеры советуют, минимум за час до поездки включить подогрев батареи, чтобы сохранить эффективность.