Nissan может возобновить продажи кроссовера Xterra

Вчера, 16:27

В 2015 году кроссовер Nissan Xterra был снят с производства, однако компания планирует возобновить продажи обновленной модели. Об этом сообщил вице-президент производителя Майкл Банс.

В 2015 году прекратились продажи не только Nissan Xterra, но и пикапа Frontier, на платформе которого и построили кроссовер. Таким образом, компания возобновит обе модели. Пикап будут выпускать на предприятии Nissan в штате Миссисипи. Специалисты считают, что новое поколение кроссовера и пикапа будет построено на одной базе F-альфа, которая имеет современный интерьер, а также новые виды силовых установок.

Обновленный кроссовер Nissan Xterra составит конкуренцию Ford Bronco, Jeep Wrangler JL и Toyota 4Runner. Компания не сообщила точную дату старта продаж. Кроме того, автоэксперты считают, что новинку скорее всего переименуют.