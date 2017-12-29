В сеть попало видео с краш-тестов LADA Vesta SW Cross

Сегодня, 12:50

Обозреватели профильного издания «АвтоРевю» провели тест-драйв российского универсала LADA Vesta SW Cross. В сеть утекло видео с заводских испытаний.

При тест-драйвах автомобиль проверили на боковой удар. Благодаря этому аналитики оценили защищенность пассажиров и травмоопасность элементов кузова и эффективность эйрбэгов. Новый LADA Vesta SW Cross, оснащенный четырьмя подушками специально столкнули на скорости 50 км/ч с 950-килограммовой тележкой-снарядом. Это условие соответствовало установленным стандартам ENCAP до 2016 года, а уже потом вес тележки достиг 1300 кг.



На тест-драйвах LADA Vesta SE Cross показала довольно хорошие результаты, приведшие сотрудников «АвтоВАЗ» в восторг. Отмечается нормальная работа подушки безопасности, которая защитила голову, предохранив ее от столкновения со стеклом. Большую половину удара принял на себя порог, о чем свидетельствуют следы на таране. Стекло задних дверей осталось целым, аккумулятор не поврежден, утечки топлива не наблюдается.