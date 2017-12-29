Доля SUV в российских продажах Ford за 5 лет выросла до 48%

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Доля SUV в российских продажах американского машиностроительного гиганта Ford за последние 5 лет выросла до 48%. В 2012 году эта цифра не превышала 6%.

По мнению экспертов, спрос на SUV марки Ford в России обусловлен общим ростом интереса жителей страны к кроссоверам и внедорожникам. Кроме того, американский производитель выбрал правильную стратегию в РФ, последовательно обновляя свой модельный ряд, и повышая качество продукции.

В следующем году компания Ford Sollers рассчитывает на еще больший рост доли SUV американской марки в ее российских продажах. Производитель рассматривает кроссоверы и внедорожники как стратегически важные машины на рынке РФ, а потому намерен развивать их в стране. В Ford уверены в успехе, ведь компания имеет большой опыт в разработке и продажах полноприводных SUV.

На данный момент линейка SUV компании Ford в России представлена субкомпактным кроссовером Ford EcoSport, среднеразмерным вседорожником Ford Kuga и внедорожником Ford Explorer. На них приходится 11%, 31% и 6% российских продаж легкового транспорта Ford соответственно.

Динамичнее всех последние 5 лет росли продажи Ford Kuga. В 2012 году этот кроссовер был продан тиражом 4 200 единиц. В нынешнем году эта цифра выросла до 12 900 экземпляров. За тот же период флагманский Ford Explorer стал популярнее на 25%.