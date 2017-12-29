На тестах замечена новая версия кроссовера Infiniti QX50

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Читатель автомобильного портала AutoEvolution поделился свежими шпионскими фото нового кроссовера Infiniti QX50. Отмечается, что модель 2019 года была представлена в нынешнем году на автосалоне в Лос-Анджелесе, поэтому не исключено, что разработчики тестируют новую версию модели, о которой пока нет информации.

Судя по свежим шпионским фото, выведенный на тесты прототип кроссовера Infiniti QX50 ничем не отличается от представленной в Лос-Анджелесе модели, но при этом замеченная модель проходит испытания в камуфляже. К сожалению, передняя часть кузова автомобиля не попала в кадр.

Эксперты полагают, что разработчики из Infiniti тестируют новую версию модели. Не исключено, что речь идёт о «заряженной» версии Infiniti QX50, но нельзя исключать и возможность разработки гибридного варианта.

Напомним, что новый Infiniti QX50 2019 модельного года получил под капот новейший бензиновый турбированный мотор объёмом в 2,0 литра, который обладает степенью сжатия 1:14. Такой двигатель способен стать самым мощным и экономичным в своём сегменте – отдача установки составляет 268 лошадиных сил при 380 Нм, а расход топлива уменьшен на 23% в сравнении с актуальной моделью.