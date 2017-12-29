Ford готовит к выпуску новый кроссовер Figo Cross

Вчера, 18:34

Американская автомобилестроительная компания Ford собирается представить новый автомобиль в 2018 году. Согласно информации, обнародованной порталом CerWale, ей станет кроссовая модификация компактной модели Figo с названием Cross.

Такими же переработками снабдят и Ford Ka, предназначенной для бразильского авторынка. При просмотре фотографий, данная небольшая модель будет являться немного приподнятым и обрамленным молдингом хэтчбэком, который реализовывается на индийском авторынке. Помимо того сообщается, что авто обзаведется иной решеткой радиатора, переделанными бамперами и рейлингами на крыше. Перемены произошли и под капотом машины, которую оснастили 1,2-литроым 95-сильным мотором, работающим на бензине. Он приводится в действие посредством 5-диапазонной механической трансмиссии.

В салоне авто стоит выделить переднюю панель с сенсорным дисплеем мультимедийной установки. Подчеркивается, что название «кроссовер» не совсем подходит для данной модели, представленной на иных рынках. Таковым она может считаться только в Бразилии и Индии.