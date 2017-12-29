Российский завод Great Wall запустят в 2018 году

Сегодня, 11:21

Китайская автомобилестроительная компания Great Wall намерена провести первые пуско-наладочные работы на своем заводе в Тульской области в сентябре 2018 года. Об этом рассказал гендиректор автопроизводителя Чжан Цзюньсюе сообщив, что запуск производства намечен на следующий год.

По его словам, открытие железнодорожной ветки поспособствует техническому оснащению производства. На сегодня уже достроили корпуса цехов. Исходя из сообщения представителей администрации Тульской области, поднебесная компания начала реализацию нового проекта по строительству завода в Узловском районе региона. Завод полного цикла сможет выпускать 150 000 авто каждый год. Это позволить создать 2 500 рабочих мест, а совокупный уровень финансовых вливаний достиг 500 000 000 долларов.

Следует напомнить, что осенью 2015 года Great Wall начала строительство своего автомобильного завода Haval в Тульской области. Разработка инвестиционного проекта возложена на «Хавейл Мануфэкчуринг Рус». Общая квадратура завода составит 2,16 млн квадратных метров. В себя предприятие включит цеха штамповки, сварки, сборки и окраски. Локализация равна будет 30%, а позже достигнет 50%.