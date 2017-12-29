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На сдачу: Китайский бизнесмен приобрёл новый BMW и расплатился монетами

Сегодня, 10:39

Не секрет, что каждому приходилось расплачиваться за определённую покупку монетами, но китайский бизнесмен вывел покупки за «мелочь» на новый уровень. Местные издания сообщают, что мужчина приобрел новый автомобиль BMW и рассчитался с дилером монетами на сумму в 11 000 долларов.

Согласно данным автомобильных изданий, бизнесмен из Китая, который отказался называть своё имя, приобрел в кредит новый автомобиль BMW, заплатив первый взнос монетами. К сожалению, название баварской модели не раскрывается, однако известно, что полная стоимость автомобиля составляет 400 000 юаней, что эквивалентно 60 500 долларов.

Издание Daily Mail уточняет, что первый взнос по кредиту составлял 11 000 долларов (примерно 650 000 рублей), но вместо расчёта банковской картой или купюрами покупатель доставил в дилерский центр десять огромных коробок с монетами.

Уточняется, что сотрудники дилерского центра BMW потратили несколько часов на подсчёт всех монет, но делали это довольно любезно и не предъявляя претензий к клиенту. Сам покупатель отказался раскрывать род своей деятельности, но заявил, что занимается оптовым бизнесом. Доставленные дилеру монеты мужчина собирал несколько лет.


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