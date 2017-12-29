Lifan готовится к выпуску нового минивэна

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Представители китайского Lifan сообщили, что в правлении компании изучают возможность выхода на авторынок РФ минивэна Lifan Xuanlang. Но для реализации представленного проекта есть немного проблем.

Весной на поднебесном рынке начались продажи нового 7-местного Lifan Xuanlang. Согласно инсайдерской информации, в 2018 году автомобиль станет продаваться и на российском рынке, для него даже придумали название Lifan M7.

Сообщается, что окончательное решение по поводу выхода на отечественный рынок новинки еще не принято. Руководители Lifan сомневаются о старте продаж минивэна к концу года в России. Сейчас эксперты исследуют потенциал возможной аудитории автолюбителей. Еще отмечается, что перед выпуском новинки, она должна быть сертифицирована и оснащена системой оперативного уведомления «ЭРА-ГЛОНАСС». Возможно минивэн выйдет на рынок, но не в 2018 году, а в более поздний период.