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В 2018 году представят новые версии седана LADA Vesta: R и S-Line

Сегодня, 11:57

На портале Роспатента обнародовали информацию о регистрации моделей LADA Vesta R и LADA Vesta S-Line. В итоге в 2018 году российский «АвтоВАЗ» намерен презентовать две новые спортивные версии седана.

На сегодняшний день Роспатент обладает только логотипа этих модификаций, а представители «АвтоВАЗ» ничего пока не сообщают о новинках. По мнению специалистов, модели с такими маркировками скорее всего станут спортивными версиями авто.

Существует вероятность, что LADA Vesta S-Line снабдят фирменным спортивным внешним дизайном, специальным обвесом, благодаря которому улучшатся аэродинамические параметры и колесными диски, выполненными из легкосплавного материала с низкопрофильными покрышками. Эксперты сообщили, что скорее всего LADA Vesta R будет доработанной машиной с более производительным агрегатом, улучшенными тормозами и спортивной подвеской. На сегодняшний день «АвтоВАЗ» проводит заключительный тест-драйв седана LADA Vesta Sport с 1,8-литровым 149-сильным мотором.


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