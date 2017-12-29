Кроссовер Lexus RX 450h 2018 стал дешевле на 7 340 долларов

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Представители американского офиса японского бренда Lexus сообщают, что новый гибридный кроссовер Lexus RX 450h 2018 обойдётся клиентам в 46 690 долларов, что эквивалентно 2 754 000 рублей. Таким образом, обновленная модель стала на 7 340 долларов дешевле, чем актуальный кроссовер, но взамен покупателям придётся пожертвовать некоторыми опциями из базового оснащения.

Согласно данным автомобильного портала motor1, новый Lexus RX 450h 2018 модельного года получил ценник в 46 690 долларов, что всего на 1 025 долларов дороже, чем менее габаритный Lexus RX 350 с полным приводом. Наряду с этим стоит отметить, что вместе со снижением базовой цены автомобиль лишился таких опций как кожаный салон, обогреваемые и вентилируемые сидения, панорамный люк, а также навигацинная система.

Для того, чтобы получить все эти удобства, заказчики нового Lexus RX 450h 2018 должны выложить дополнительно 6 285 долларов. Таким образом, новый кроссовер фактически на 1 055 дешевле предыдущей генерации.

Под капотом Lexus RX 450h 2018 расположился 3,5-литровый двигатель V6, который в сочетании с двумя электромоторами позволяет добиться производительности в 308 лошадиных сил. Полноразмерный кроссовер на каждые 100 км в смешанном цикле требует всего 7,8 литра топлива.