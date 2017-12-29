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Новый внедорожник Volkswagen Touareg презентуют весной 2018 года

Сегодня, 09:17

В пресс-центре немецкого машиностроительного концерна Volkswagen сообщили о дате презентации нового внедорожника Volkswagen Touareg. Премьера новинки намечена на весну следующего года, но точная дата дебюта пока держится в секрете.

Существует вероятность, что премьера нового Volkswagen Touareg пройдет на Пекинском автосалоне. Следует напомнить, что раньше сообщили о платформе, с использованием которой инженеры разработают новинку. Ей станет архитектура MLB Evo, на базе которой построили Bentley Bentayga и Audi Q7. Оформление кроссовера исполнят в духе концепта Volkswagen T-Prime GTE, продемонстрированного в 2016 году на мотор-шоу в Пекине.

Моторная линейка нового внедорожника представлена 2,0- и 3,0-литровыми бензиновыми агрегатами. Помимо того, под капот новинка получит 3-литровый дизель. Не исключается и выход гибридной версии Volkswagen Touareg.


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