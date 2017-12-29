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Продажи китайских автомобилей в России выросли на 26%

Сегодня, 00:00

Как информируют сотрудники портала «АВТОСТАТ», в ноябре текущего года российские дилеры продали 3 200 китайских автомобилей, что на 26% выше результатов годичной давности. Следовательно, реализация поднебесных авто в РФ растет седьмой месяц подряд.

Но уровень сбыта таких авто за 11 месяцев нынешнего года все же показал отрицательную динамику. За указанный период продали 28 000 экземпляров (-1%).

Наиболее востребованными у россиян выступают авто марки Lifan. Их показатель достиг 1 750 единиц (-3%). Следом за Lifan в перечне расположилась Chery. Объем ее продаж равен 604 штуки, что на 97% выше результатов аналогичного периода прошлого года. ТОП-3 закрывает Haval, реализовавший в РФ 204 свои машины.

ТОП-5 закрыли Geely (169 шт., -19%) и DFM (152 ед., +162%). В первую десятку вошли Changan (116 шт., +115%), Zotye (88 ед., +138%), Foton (69 шт., +331%), FAW (40 ед., +5%), Brilliance (37 шт., +28%) и Hawtai (4 ед.).


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