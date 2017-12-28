Электрокар на базе Corvette оснастили 800-сильным мотором

Вчера, 19:13

Компания Genovation Cars в очередной раз разработала электрокар на платформе Chevrolet Corvette, официальная презентация которого состоится в рамках выставки CES 9 января 2018 года. Предсерийный Genovation GXE получил два электромотора суммарной мощностью 800 л.с.

Электродвигатель Genovation GXE мощностью 800 л.с. имеет крутящий момент в 949 Нм. Трансмиссию дополнит МКПП или вариаторная коробка передач.

Модель способна разогнаться до 100 км/ч меньше чем за 3 с, а максимальная скорость составляет 354 км/ч. Аккумулятор нового электрокара Genovation GXE позволяет преодолеть более 300 км на одном заряде.

Стоит отметить, что ранее Genovation Cars уже дорабатывали Chevrolet Corvette. В 2016 году электрокар получил мотор мощностью 600 л.с., который позволил ему стать самым быстрым электромобилем среди допущенных на дороги общего пользования - авто набрало 300 км/ч.