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Рассекречены технические характеристики электрокара Porsche Mission E

Вчера, 23:00

Анонимные информаторы издания Automobile Magazine частично раскрыли техническую составляющую электрокара Porsche Mission E. Для машины готовятся три модификации с полным приводом. Производительность силовой установки топовой версии автомобиля составит 680 л.с. Есть вероятность, что позже машина обзаведется двумя заднеприводными вариациями.

 

 

Электрокар Porsche Mission E будет продаваться с двух- и трехмоторной силовыми установками. Их производительность составит 408, 544 и 680 лошадиных сил. Заднеприводные версии автомобиля могут получить 326- и 435-сильные агрегаты. Для модели Porsche Mission E разрабатываются специальная трансмиссия и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

 

 

Самый производительный Porsche Mission E будет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды. На одном заряде аккумуляторов электрокар сможет преодолеть расстояние в 483 километра. Автомобиль получит систему быстрой зарядки, которая сможет "заправить" батарею на 80% менее чем за полчаса.

 

 

Прайс на электрокар Porsche Mission E еще не озвучен, однако его базовая версия будет стоит примерно столько же, сколько и стандартный Porsche Panamera. На рынок новинка отправится к концу 2019 года.


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