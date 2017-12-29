Китайский конкурент ситикара Renault Twizy дебютирует на CES-2018

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9 января 2018 года состоится международная выставка потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе, где китайский автопроизводитель Beijing LinkData Technologies представит свою новинку U-Bike. Модель станет главным конкурентом ситикара Renault Twizy.

Накануне компания Beijing LinkData Technologies опубликовала тизер новинки U-Bike, а также сообщила, что официально электрокар представят во время CES-2018 9 января в Лас-Вегасе.

Beijing LinkData Technologies U-Bike сможет проезжать до 100 километров на одном заряде. Длина новинки составляет всего 920 мм, а вес достигает 180 килограммов. Согласно опубликованному тизеру, электрокар оснастили большими ходовыми огнями, а также открытым кузовом.

Модель станет главным конкурентом городского авто Renault Twizy, вес которого составляет 450 килограммов. Электрокар оснащают электродвигателем мощностью 5 «лошадей», что позволяет ему разогнаться до 45 км/ч, или 17 «лошадей» (80 км/ч).