Вчера, 17:19

Большой кроссовер Alfa Romeo получит 400-сильный агрегат. Автомобиль сможет соперничать на рынке с немецким вседорожником Audi Q7. Об итальянской новинке рассказал Роберто Фидели, являющийся техническим директором компании Alfa Romeo.

Основой для кроссовера Alfa Romeo послужит растянутая платформа, на которой построены Alfa Romeo Stelvio и Alfa Romeo Giulia. Движущей силой автомобиля послужит "умеренная" комбинированная установка. Она состоит из двухлитрового бензинового мотора с турбонаддувом и электроприводом, а также из 48-вольтовой бортовой энергосистемы.

Силовая установка кроссовера Alfa Romeo получит несколько настроек, в зависимости от которых ее отдача составит 350-400 лошадиных сил. Автомобиль станет тяжелее Alfa Romeo Stelvio на 200 килограммов. Появление большого кроссовера Alfa Romeo на рынке ожидается в 2020 году.

Уже продающийся кроссовер Alfa Romeo Stelvio, оснащается на выбор, либо двухлитровым турбодвигателем тягой 280 лошадиных сил, либо 2,9-литровой установкой, производительность которой составляет 510 л.с. Самый производительный вариант автомобиля способен разогнаться до "сотни" примерно за 4 секунды. Порог скорости кроссовера Alfa Romeo Stelvio обозначен на отметке в 285 километров в час.