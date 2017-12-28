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Koenigsegg показала на видео краш-тест гиперкара Regera за $1,9 млн

Вчера, 18:25

Шведская автомобилестроительная компания Koenigsegg разместила в сети видеоролик с краш-тестов мощного гиперкара Regera. Отметим, что стоимость данной модели составляет 1,9 миллиона долларов.

На видеоролике демонстрируется надежность кузова шведского гиперкара, для чего по нему наносят несколько ударов молотком. Также автомобиль тестировали на прочность о несминаемые барьеры.

В моторном отсеке Koenigsegg Regera установлен 5-литровый битурбированный мотор V8, работающий совместно с тремя электрическими движками. Суммарная отдача установки гиперкара составляет 1 500 лошадиных сил при крутящим моменте в 2 000 Нм.

Помимо того, машина оснащается особой трансмиссией, которая заменяет стандартную КПП и передает прямой привод на заднюю ось от ДВС. До "первой сотни" гиперкар разгоняется за 2,8 секунды, а чтобы достичь скорости 400 километров в час, ему понадобится 20 секунд.

Добавим, что производитель Koenigsegg выпускал модель Regera ограниченным тиражом. Свет увидели всего 80 экземпляров.


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