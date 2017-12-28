В России отзывают 26 тыс. машин Volkswagen Polo и Skoda Rapid

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Представители российского офиса немецкого концерна Volkswagen AG сообщают о том, что уже в ближайшее время в России стартует отзывная кампания, которая затронет 16 065 седанов Volkswagen Polo и 9 973 единицы Skoda Rapid. Причиной отзыва стал заводской брак буксирной проушины, которая может не выдержать нагрузку.

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания «Фольксваген Груп Рус» объявляет о старте отзывной кампании, которая коснется 16 065 седанов модели Volkswagen Polo, а также 9 973 автомобиля Skoda Rapid, которые были реализованы в 2017 году.

Разработчики сообщили, что причиной старта отзывной кампании стала некачественная буксирная проушина, вложенная в набор заводских инструментов. Данный элемент имеет недостаточную плотность сварки и при буксировке проушина может не выдержать нагрузки и сломаться. Владельцам указанных автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid будет выдана новая проушина вместо дефектной.

Сообщается, что владельцы Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid будут письменно оповещены о необходимости посетить ближайший сервисный центр. Все работы будут проводиться за счёт компании Volkswagen.