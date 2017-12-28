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Производство автомобилей Hyundai в России в 2017 году выросло на 13%

Сегодня, 13:03

Корейская компания Hyundai на своём заводе в Санкт-Петербурге в 2017 году смогла выпустить 233 500 автомобилей, что обусловлено увеличением активности на российском автомобильном рынке. Отмечается, что такие показатели сразу на 13% больше, чем результаты производства 2016 года.

Представители российского офиса корейской компании Hyundai сообщили, что в 2017 году завод Hyundai Motor Rus в Санкт-Петербурге суммарно выпустил порядка 233 500 автомобилей. Разработчики отметили, что под брендом Hyundai было выпущено 131 500 автомобилей, а моделей бренда KIA было произведено 100 000 единиц.

В Hyundai отметили, что в 2017 году впервые в плане производства был отдан приоритет седану Hyundai Solaris, который не так давно получил смену поколения. Производство Hyundai Solaris составило 68 000 единиц, а кроссоверы Hyundai Creta получили тираж в 63 500 единиц.

Представители петербургского завода Hyundai отметили, что в 2018 году компания планирует выпустить в России 235 000 автомобилей, что станет новым рекордом за всю историю предприятия с 2010 года. Отмечается, что прежде всего планируется увеличить тираж популярного Hyundai Creta.


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