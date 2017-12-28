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Обновленный хэтчбек Hyundai i20 засветился на видео

Вчера, 20:03

Индийское подразделение корейской компании Hyundai готовит к премьере рестайлинговую версию нового компактного хэтчбека Hyundai i20. Новинка попала в объективы шпионов, которые смогли рассмотреть некоторые дизайнерские особенности модели.

На страницах индийских автомобильных изданий появилось свежее шпионское видео нового компактного хэтчбека Hyundai i20, который готовится к дебюту на автомобильном рынке Индии. Ожидается, что «живые» продажи модели стартуют в первом квартале наступающего года.

Что касается внешности, то новый Hyundai i20 получил характерную для новинок бренда шестиугольную решетку радиатора, а форма передней оптики имеет некоторые сходства с фарами нового Hyundai Kona. Кроме того, ситикар получил пересмотренные бамперы и новые светодиодные фары сзади.

Салон хэтчбека Hyundai i20 практически не отличается от интерьера предшественника – модель оснащается мультифункциональным рулем и более современной мультимедийной системой.

Инсайдеры сообщили, что новый Hyundai i20 будет приводиться в движение 1,2- и 1,4-литровыми бензиновыми моторами, мощность которых составит 100 и 90 лошадиных сил соответственно. Поклонникам дизельных моделей будет предложен 1,4-литровый турбомотор. Не исключено, что дебют модели состоится на индийском мотор-шоу Auto Expo в феврале 2018 года.


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