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LADA и Mercedes-Benz стали бестселлерами на вторичном рынке Москвы

Сегодня, 12:22

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование вторичного автомобильного рынка Москвы по итогам продаж января-ноября нынешнего года. Сообщается, что лидерами местного рынка стали подержанные автомобили брендов LADA и Mercedes-Benz.

Аналитики сообщили, что с января по ноябрь 2017 года на вторичном автомобильном рынке Москвы местные клиенты приобрели 22 200 подержанных автомобилей российского бренда LADA, а также 18 200 автомобилей немецкого премиального бренда Mercedes-Benz. Таким образом, обе компании стали уверенными лидерами местного вторичного рынка.

В «тройку» лидеров также смогли попасть подержанные модели компании Volkswagen, выбор на которых в отчётный период остановили 1 408 москвичей. Далее следуют такие компании как Ford (15 817 ед.), Hyundai (15 777 шт.), Nissan (15 675 ед.), Toyota (15 433 ед.), BMW (15 200 ед.), KIA (14 796 ед.) и Audi (10 404 ед.).

Стоит напомнить, что вторичные рынки Москвы и Подмосковья по итогам продаж ожидаемо лидируют в рейтинге объёма реализации подержанных автомобилей в регионах России. Далее следует Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан и Самарская область. В рейтинге брендов бессменным лидером остается российская LADA.


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