В России появится "бюджетный" Land Rover Discovery

Вчера, 22:00

Британские машиностроители планируют продажи "бюджетного" Land Rover Discovery в России. Речь идет о самой доступной вариации премиального внедорожника, движущей силой которого является двухлитровая бензиновая установка. Когда новый Land Rover Discovery доберется до России, пока не сообщается. Кроме того, производитель не озвучивает рублевый ценник внедорожника.

Внедорожник Land Rover Discovery в новой версии получил в России одобрение типа транспортного средства, на что указывают данные Росстандарта. Согласно информации ведомства, силовая линейка автомобиля будет представлена в РФ единственным двухлитровым двигателем, представляющим семейство Ingenium. Производительность установки составляет 300 л.с. Новая платформа, на которой построен внедорожник Land Rover Discovery, сделала его легче своего предшественника на 100 килограммов.

Актуальная генерация внедорожника Land Rover Discovery продается в России. Автомобиль представлен в стране с трехлитровой дизельной установкой TD6, мощность которой равна 249 лошадиным силам. Также для машины предусмотрен еще один агрегат такого же объема, работающий на бензине. Его производительность составляет 340 лошадиных сил.