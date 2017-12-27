Продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в России стартуют в 2018 году

Вчера, 22:00

Японский автопроизводитель Infiniti сообщил о намерении начать продажи премиального кроссовера QX50 в России в будущем году. Премьерный показ новинки прошёл в ноябре текущего года в рамках автовыставки в Лос-Анджелесе.

Новый Infiniti QX50 оснастили 270-сильным бензиновым турбодвигателем VC-Turbo объёмом 2,0 литра, который является первым в мире серийным мотором с изменяемой степенью сжатия. Отмечается, что данный показатель способен варьироваться от 8:1 до 14:1.

Как пояснили представители компании, благодаря такому силовому агрегату в автомобиле удалось объединить экономичность V4 и производительность V6. Так, новый мотор кроссовера Infiniti QX50 оказался на 27% более экономичным относительно предшественника.

Кроме того, в скором времени на российском автомобильном рынке появятся седан Infiniti Q50, купе Q60 и кроссовер QX80. Все эти модели российские автолюбители смогут приобрести уже в начале следующего года.