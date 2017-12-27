Россияне в ноябре скупали кроссоверы и внедорожники‍

Вчера, 20:38

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отметили, что россияне по-прежнему предпочитают покупать кроссоверы и внедорожники. Так, в ноябре доля сегмента SUV достигла 45% от общего объёма продаж автомобилей в РФ.

По официальным данным, в стране за прошлый месяц было продано свыше 140 000 машин, что на 15% превышает результат годичной давности. Увеличение спроса было зафиксировано во всех классах, за исключением Е-сегмента, в котором наблюдается падение на 4,5%.

Чаще всего российские автолюбители останавливались на кроссоверах и внедорожниках: их приобрели более 61 000 человек. Наиболее популярной оказалась модель Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 5 758 единиц, что на 19,6% больше, чем годом ранее. Далее расположились кроссоверы Renault Duster и Kaptur с результатом 4 322 (+21,1%) и 2 910 (+25,1%) проданных авто соответственно.

Класс B занял второе место по продажам после SUV с рыночной долей в 37,5%. Такие автомобили в ноябре приобрели более 52 500 россиян (+2,7%), причём самым востребованным оказался KIA Rio (8 180 ед.; -2,7%).

Замыкает «тройку» лидеров С-сегмент с 9 800 проданных машин, это на 13,3% превосходит прошлогодний показатель. Автомобили класса С заняли 7%, а бестселлером среди таких машин остался лифтбек Skoda Octavia (1 913 ед.; +6,9%).