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В Верхней Пышме открылась выставка раритетных детских автомобилей

Вчера, 23:00

В Свердловской области в Музее автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) открылась выставка раритетных детских автомобилей. Гости экспозиции смогут увидеть уникальные примеры детского транспорта, среди которых есть и легендарный педальный «Конь».

Согласно данным российских изданий, которые ссылаются на пресс-службу Уральской горно-металлургической компании, в городе Верхняя Пышма начала свою работу уникальная выставка детских автомобилей времён СССР. Отмечается, что гости экспозиции смогут увидеть легендарные педальные модели, среди которых мотороллер «Крошка», автомобили «Нева», «Радуга» и «Львовянка», а также детский электромобиль от завода «Электроагрегат» и легендарный педальный «Конь».

Вадим Вагин, руководитель выставки, во время общения с журналистами рассказал, что выставка будет работать до конца января, поэтому все школьники на каникулах смогут увидеть машинки, о которых мечтали дети СССР.

Господин Вагин рассказал, что экспозиция состоит из более чем десяти моделей, которые переданы музею уральскими коллекционерами. Одним из самых любопытных экземпляров стал педальный «Конь», который не имеет руля и управляется при помощи специальных поводьев.


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