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Дрэг-рейсинг: Jeep Grand Cherokee Trackhawk сразился с Dodge Challenger

Вчера, 18:27

Знаменитое тюнинг-ателье Hennessey Performance выступило инициатором дрэг-состязаний между купе Dodge Challenger Hellcat Widebody и «заряженным» внедорожником Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Гонка должна была выявить слабейшего, тогда как оба автомобиля оснащены 717-сильными двигателями. Видеозапись состязания опубликована на официальном YouTube-канале тюнинг-ателье и постепенно набирает популярность. На момент написания заметки ролик посмотрели 165 тыс. человек.

Обе модели имеют практически идентичные показатели динамики: до 96 километров Cherokee разгоняется за 3,5 секунды, на одну десятую меньше требуется для Challenger. Дрэговая дистанция покоряется моделям за 10,6 и 10,9 секунды соответственно.

Несмотря на внушительную массу, которая у Jeep Grand Cherokee Trackhawk равна 2 384 килограммам, внедорожнику удалось обойти Dodge Challenger Hellcat Widebody. Немаловажное значение в этой победе сыграла система полного привода и Launch control.


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