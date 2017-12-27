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«Яндекс» дал пару советов, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Вчера, 18:39

Эксперты сервиса "Яндекс.Такси" внимательно изучили статистику о заказах такси в столице в канун Нового года или 1 января. Получился список рекомендаций о том, как сэкономить.

Наибольшего спроса служба столичного такси достигает сразу после боя курантов и до двух часов ночи, говорят специалисты. Тарифы будут под стать. Поэтому в этот период лучше прогуляться пешком, чтобы не лишиться доброй половины новогоднего бюджета.

Исследователи уточняют, что в числе факторов, которые влияют на цену, находится количество свободных автомобилей службы такси в конкретном районе. Если спрос превышает предложение, то начинает работать так называемый «повышающий коэффициент».

Любопытно, что спрос возрастает после обеда 31 декабря. Так, с трех часов дня москвичи начинают пользоваться услугами службы такси. В это время люди отправляются в магазины, а вот часам к восьми вечера – отправляются в гости, рестораны и клубы.

Именно в этот период многие таксисты заканчивают смену, чтобы встретить праздник в кругу семьи. Как следствие, свободных машин становится меньше. Специалисты рекомендуют вызывать такси уже после 2 часов ночи, но при этом стоит переждать период с пяти до восьми утра, когда гости начинают разъезжаться по домам.


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