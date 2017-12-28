"АвтоВАЗ" снимет с производства седан LADA Priora в 2018 году

Сегодня, 10:00

Уже в 2018 году авторынок должен покинуть бюджетный седан LADA Priora, сообщают российские автомобильные СМИ. Отечественная машина успела стать легендой, запомнившись автолюбителям как «самая низкая» и «самая белая».

Согласно неподтверждённым официально данным, «АвтоВАЗ» откажется от производства устаревшего седана LADA Priora в новом году. Ожидается, что последние автомобили сойдут с конвейера не позднее лета будущего года. В общей сложности в Тольятти соберут ещё около 7 000 таких седанов.

Отметим, что «АвтоВАЗ» уже перестал продавать эту модель в кузовах универсал и хэтчбек. Сегодня можно купить только седан Priora в трёх вариантах исполнения по цене от 399 900 рублей. «Топовая» комплектация модели предлагается за 488 900 рублей.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с отдачей в 87 или 106 лошадиных сил, с которым агрегатируется 5-диапазонная МКПП. В базовой версии LADA Priora оснащается водительской подушкой безопасности, ABS, EBD и EBA, бортовым компьютером и электрическими стеклоподъёмниками.