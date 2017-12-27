Опубликованы первые фото обновленного кросс-вэна SsangYong Stavic

Сегодня, 14:19

Корейская компания SsangYong опубликовала первые снимки нового кроссового минивэна SsangYong Stavic, который на домашнем рынке будет реализовываться под именем Korando Turismo. Новинка предложена с обновленной моторной линейкой и безальтернативным полным приводом.

Согласно данным корейских автомобильных изданий, компания SsangYong готовит к публичной премьере новый внедорожный минивэн SsangYong Stavic, который теперь получит новое название – SsangYong Korando Turismo. Российским клиентам модель известна под прежним названием SsangYong Stavic, а также под именем Rodius.

Судя по опубликованным снимкам, дизайн нового SsangYong Stavic имеет множество сходств с новым кроссовером SsangYong Rexton 2018 модельного года – новинка оснащается схожей передней оптикой, формой решетки радиатора, а также практически аналогичными бамперами.

Уже в базовом варианте исполнения новый SsangYong Stavic оснащается цифровой приборной панелью, девятью подушками безопасности, салоном из качественного заменителя кожи, системой кругового обзора, а также набором современных систем безопасности и ассистирования.

Что касается технических характеристик, то новый SsangYong Stavic имеет под капотом 2,2-литровый 178-сильный дизельный турбомотор, который сочетается с 7-ступенчатым «автоматом».