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Карлос Гон уходит с поста гендиректора Renault

Сегодня, 12:47

Автокомпания Renault приняла решение сменить генерального директора. В результате действующий предводитель автопроизводителя Карлос Гон оставит свой пост.

Официально Карлос Гон покинет кресло генерального директора французского концерна только в феврале следующего года. Решение о смене главы компании приняли в декабре. Сейчас неизвестно, кто займет пост гендиректора, а также причины ухода действующего. Ожидается, что новым главой Renault станет один из ведущих топ-менеджеров бренда.

Стоит напомнить, что в феврале текущего года Карлос Гон покинул пост президента Nissan и возглавил образовавшийся альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В конце октября Nissan Motor приобрели 34% акций Mitsubishi Motors Corporation стоимостью 2,29 млрд долларов, что позволило концерну стать крупнейшим акционером.

Автопроизводители Renault-Nissan-Mitsubishi продолжат глубокую локализацию производства во всем мире, а также будут использовать совместные технологии и платформы при разработке новинок.


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