В КНР представлен двухмоторный электрокроссовер Roewe Marvel X

Вчера, 19:00

Китайский бренд Roewe публично представил новый кроссовер Roewe Marvel X, оснащенный двумя электромоторами. Стоимость модели, а также информация о запасе хода, пока держатся в секрете.

Согласно данным китайских автомобильных СМИ, в Поднебесной состоялась публичная премьера нового полностью электрического кроссовера Roewe Marvel X. «Зеленая» новинка получила 4 678 мм длины, ширина и высота составляют 1 929 и 1 616 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 800 мм. Таким образом, новый китайский кроссовер в плане габаритов схож с немецким Porsche Macan. Масса модели составляет 1 759 килограммов.

Что касается технических характеристик, то новый Roewe Marvel X приводится в движение двумя электрическими моторами, расположенными на обеих колёсных осях. Мощность одного мотора составляет 71 лошадиную силу, в то время как второй двигатель генерирует 116 «лошадок».

К сожалению, разработчики не озвучили динамические характеристики нового Roewe Marvel X, но сообщили, что максимальная скорость движения модели ограничена на отметке в 180 километров в час.

Ожидается, что новый Roewe Marvel X будет реализовываться исключительно на рынке Китая, но стоимость модели пока не озвучивается. Также нет информации о батареях и запасе хода.