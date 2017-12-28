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Российский рынок LCV в ноябре занял шестое место в Европе

Сегодня, 11:46

Российский рынок автомобилей LCV-сегмента (легкие коммерческие машины) в последнее время имеет положительные показатели, однако он растет вместе с рынками LCV других стран Европы, а потому остается на шестом месте в рейтинге региона по итогам ноября. Такая информация озвучена Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA).

По данным организации, в ноябре спрос на легкие коммерческие машины в Европе вырос на 3,2% с результатом в 180 549 реализованных LCV. При этом больше всего таких автомобилей по итогам отчетного месяца реализовано во Франции. Дилеры отчитались, что в ноябре в стране было продано 38 739 LCV с "плюсом" в 8,5%.

Вторым рынком LCV в Европе по итогам ноября стала Великобритания. Жители страны приобрели 26 486 легких коммерческих машин, что на 11,1% меньше в годовом сравнении. В Британии спрос на LCV падает на фоне общего снижения показателей авторынка страны, обусловленного кризисом.

Замыкает тройку лидеров Германия. За отчетный месяц в стране было продано 26 276 LCV. Продажи легкого коммерческого транспорта в Германии выросли на 6,2% в годовом сравнении.

Четвертая позиция досталась Италии с результатом в 20 250 проданных LCV с "минусом" в 9,4%. Замыкает пятерку Испания с показателем в 18 273 реализованных машин, что на 18,4% больше, чем годом ранее. В России в ноябре LCV разошлись тиражом в 10 474 экземпляра с "плюсом" в 13,5%.


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