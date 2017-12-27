Салон внедорожника Jeep Grand Commander заснят на шпионских фото

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На просторах интернета появились шпионские снимки интерьера нового внедорожника Jeep Grand Commander, премьера которого может состояться на автосалоне в Пекине в следующем году. Фотографии оказались в распоряжении портала Car Wale.

Согласно данным издания, в объективы фотошпионов попал семиместный вариант нового внедорожника. К сожалению, изображение не позволяет детально рассмотреть салон Jeep Grand Commander, к примеру, переднюю панель прикрывает маскирующая ткань.

Автомобиль получил многофункциональный трёхспицевый руль, два подстаканника около переключателя коробки передач и салон в серо-черных тонах. Замеченный папарацци внедорожник оснащён автоматической трансмиссией.

Ранее в автомобильных изданиях появились сведения, что новый Jeep Grand Commander укомплектуют 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором с отдачей в 266 лошадиных сил. Помимо этого, прообразом новинки может стать прототип Jeep Yuntu, дебютировавший в апреле этого года на мотор-шоу в Шанхае.

Отметим, что большой семиместный внедорожник Jeep Commander производится с 2006 года. Свой «квадратный» дизайн автомобиль унаследовал от Jeep Cherokee образца 1984 года.