Chevrolet может создать более дешевую версию маслкара Camaro

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Американский бренд Chevrolet, принадлежащий General Motors, планирует вывести на рынок более доступную версию маслкара Chevrolet Camaro, которая могла бы составить конкуренцию Ford Mustang. Примечательно, что более скромная версия будет создана не только для маслкара с мотором V8, но и для более экономичной модели, оснащенной мотором с четырьмя цилиндрами.

Стоит напомнить, что последние несколько лет Chevrolet Camaro на американском рынке существенно отстаёт от Ford Mustang прежде всего из-за более привлекательного ценника на модель от Ford. Тодд Кристенсен, менеджер по продажам модели Camaro, во время общения с журналистами рассказал, что на данный момент бренд готовит более доступную версию маслкара.

Господин Кристенсен подтвердил, что маркетологи и инженеры Chevrolet действительно готовят к премьере новый Chevrolet Camaro начального уровня. Наряду с этим топ-менеджер отметил, что прежде всего «урезанную» версию получит маслкар с мотором V8, а позже подешевеет версия с четырехцилиндровым двигателем.

Примечательно, что перед разработчиками стоит задача сделать версию с 2,0-литровым мотором с четырьмя цилиндрами не только доступнее, но и производительнее, ведь мощность двигателя существенно уступает 2,3-литровому EcoBoost от Ford. Примечательно, что на сегодняшний день Chevrolet Camaro SS стоит 37 000 долларов, что почти на 2 000 долларов дороже Ford Mustang GT.