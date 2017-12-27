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Dongfeng в 2018 году привезет в РФ четыре новинки

Сегодня, 13:04

Китайский автопроизводитель Dongfeng намерен расширить модельную линейку для России сразу четырьмя новинками. Так, в дилерских центрах появятся кросс-хэтчбек DFM AX3, седан DFM A30, компактный кроссовер DFM AX4 и полноразмерный SUV с тремя рядами кресел DFM 580.

В настоящее время россияне могут купить всего две модели от Dongfeng: хэтчбек DFM H30 Cross и кроссовер DFM AX7. В наступающем году до России доберутся сразу четыре китайских автомобиля, а флагманом марки станет семиместный кроссовер DFM 580.

Отметим, что данная модель дебютировала на автосалоне в Шанхае весной нынешнего года. Длина автомобиля составляет 4 580 мм, ширина равна 1 845 мм, а высота – 1 715 мм, тогда как размер колёсной базы вырос до 2 780 мм.

Под капотом DFM 580 разместился 2,8-литровый атмосферный мотор, развивающий 132 лошадиные силы. В качестве трансмиссии выступает 5-скоростная «механика». Помимо этого, кроссовер может оснащаться 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем. Базовая версия DFM 580 получила четыре подушки безопасности, ABS, EBD, камеру заднего вида и легкосплавные колёсные диски.


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