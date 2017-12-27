В сети появились фото первого концепта "Запорожца"

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Когда в Советском Союзе задумались о выпуске «народного» автомобиля, конструкторы предлагали множество прототипов, большая часть из которых не пошла в серийный выпуск. Одним из них стал первый прототип «Запорожца» с необычной внешностью – модель «Белка».

Необходимость создать автомобиль, доступный большому количеству граждан, возникла в СССР после Второй мировой войны. На фоне восстановления народного хозяйства и роста промышленности планировалось создать бюджетную машину для выпуска большими партиями.

Во время старта разработки «горбатого» производственные мощности «Москвича» оказались полностью загруженными, поэтому было решено подготовить предприятие «Коммунар», которое впоследствии стало известно как Запорожский автомобильный завод.

У первого «народного» авто было огромное число концептов, самым любопытным из которых стала «Белка». Такую модель должны были предлагать на рынке в двух вариантах исполнения: городском и для просёлочных дорог. Однако автомобиль так и не прошёл дорожных испытаний, поэтому от серийного производства «Белки» отказались.