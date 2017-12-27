Эксперты усомнились в заявленной мощности Tesla Roadster

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Не так давно Илон Маск, руководитель компании Tesla, анонсировал новое поколение спорткара Tesla Roadster, который дебютирует в 2020 году и получит фантастический крутящий момент в 10 000 Нм. Эксперты уверены, что заявленные данные являются не более чем уловкой, а в действительности модель получит 1 027 Нм.

Специалисты YouTube-канала Engineering Explained опубликовали видеоролик, который посвящён разбору реальных технических характеристик анонсированного недавно полностью электрического спорткара Tesla Roadster. Во время презентации Илон Маск заявлял, что модель получит порядка 1 000 лошадиных сил при 10 000 Нм крутящего момента, но эксперты пояснили, что такие данные не стоит воспринимать буквально.

Эксперты пояснили, что такие показатели сложно назвать ложными, но также нельзя считать их корректными, так как цифры не соответствуют стандартам измерения мощности автомобиля. Не исключено, что мотор действительно сможет генерировать 10 000 Нм, но из-за передаточного отношения и трансмиссии фактический крутящий момент составит не более 1 037 Нм при 1 000 лошадиных сил.

Если пользоваться расчётами Илона Маска, то новый маслкар Dodge Challenger Demon производит 14 000 Нм крутящего момента, хотя фактически «до колёс» добирается 1 043 Нм.