Кроссовер BMW X3 M оснастят 480-сильным мотором от седана M3

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Премьера «заряженного» кроссовера BMW X3 M состоится в будущем году. На сегодняшний день стало известно, что автомобиль получит модернизированный 3,0-литровый 480-сильный бензиновый турбодвигатель от седана M3. Об этом сообщает BMW Blog, ссылаясь на собственный источник.

Инженеры немецкой компании в настоящее время занимаются доработкой 6-цилиндрового рядного твин-турбо двигателя объёмом 3,0 литра, которым комплектуются седан BMW M3 и купе M4. Производительность силового агрегата должна вырасти с 450 до 480 лошадиных сил.

Кроссовер BMW X3 M оснастят новым более мощным двигателем с кодовым названием S58, чтобы модель стала более сильным конкурентом для Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC63. Вскоре после презентации новинки в следующем году появится M-версия кроссовера BMW X4.

Аналогичным мотором в компании также планируют оснастить грядущее поколение седана BMW M3, которое представят не ранее чем через два года. Ожидается, что автомобиль получит «мягкую» гибридную установку, генерирующую около 500 лошадиных сил. Помимо увеличения мощности, модель ожидает снижение массы.