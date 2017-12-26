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Peugeot отзовет около 260 единиц модели 3008 в России

Вчера, 21:00

Компания Peugeot отзовёт в России более 250 автомобилей Peugeot 3008. Согласно данным Росстандарта, причиной сервисной акции являются проблемы с топливными трубками, расположенными около аэродинамического экрана.

Официальный дилер ООО «Пежо Ситроен Рус» сообщил об отзыве 261 экземпляра Peugeot 3008, проданного на российском рынке с октября минувшего года по август 2017 года.

«Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению», – сказано в сообщении Росстандарта.

Специалисты проверят во всех автомобилях, подлежащих отзыву, состояние топливных трубок, в зависимости от чего их заменят или оснастят дополнительно защитой. Представители марки оповестят по телефону или путём рассылки писем владельцев машин с дефектом.

Помимо этого, перечень VIN-номеров автомобилей, подлежащих сервисной кампании, был размещён на официальном портале Росстандарта. Отмечается, что все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для автовладельцев.


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